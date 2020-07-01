شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد يشكر الزمالك بعد تبنى فكرته فى الاحتفال بنادى القرن 9 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، الشكر لمسئولى القلعة البيضاء، بعد تبنى فكرته التى دعا إليها فى وقت سابق بأن يحتفل النادى الأبيض وجماهيره بنادى القرن فى التاسع من يوليو الجارى، وفقاً لما أعلنته قناة الزمالك أمس، وذلك على الرغم من تتويج النادى الأهلى باللقب قبل 20 عاماً من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف".

وكتب عبد الملك عبر حسابه الشخصى على تويتر، "الصراحة الفترة الأخيرة مجلس إدارة نادى الزمالك عامل مبادرات مع كل الناس للم الشمل مع المعارضين قبل المؤيدين ده حاجة ممتاز جداً".

وأضاف نجم الزمالك السابق، بتمنى يبقى نهج ماشيين عليه على طول ودايماً كلنا نفضل ورا النادى فى كل حاجة سواء انتقادنا او مدحنا المهم مصلحة النادى بس ومستنيكم يوم ٩ / ٧.

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احمد عيد

وكان أحمد عيد قد دعا جماهير القلعة البيضاء، للاحتفال بنادى القرن فى التاسع من يوليو في وقت سابق، على أن يستمر الاحتفال فى هذا التاريخ كل عام، سواء اعترف الاتحاد الأفريقى أن الزمالك هو نادى القرن وليس الأهلى أو لم يعترف، وقال عبد الملك عبر حسابه الشخصى على تويتر "بدعو جماهير نادى الزمالك إننا نعمل يوم محدد للاحتفال بنادى القرن الأفريقى سواء اعترف الاتحاد الأفريقى بالتلاعب أو لأ والأجيال اللى جاية تبقى عارفة كل حاجة فى الموضوع ده ونرسخ عندهم إننا نادى القرن بالبطولات، ويكون يوم 9 / 7 من كل سنة".

في سياق متصل، يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور اجتماعا مهما في الثانية عشرة ظهر اليوم لمناقشة العديد من الملفات الهامة التي تخص فريق الكرة وإدارة النادي والقضايا التي تحاصر الزمالك في المحكمة الرياضية الدولية، اجتماع اليوم مؤجل من الأحد الماضي، فيما سيعقد مجلس إدارة النادي اجتماعا مهما مع رموز النادي واللاعبين القدامى وأصحاب الجروبات الزملكاوية في الساعة الرابعة عصر بعد غد الجمعة بصالة حسن حلمي بمقر النادي من أجل توضيح بعض الأمور الخاصة بالنادي، وتقرر ان يكون الدخول للنادي عبر بوابة النشاط الرياضي، مع توجيه الإرشادات لكل المدعوين بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية الطبية وارتداء كمامة الوجة.