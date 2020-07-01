شكرا لقرائتكم خبر عن "قصة صور." دونجا.. هل تنتهي رحلة "الحرافيش" في البيت الأبيض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما يكون السؤال الأهم الذى يُطارد نبيل عماد "دونجا" لاعب بيراميدز خلال الفترة الحالية هو : هل حان موعد دخول البيت الأبيض الكروي في مصر بعد سنوات من اللعب في أندية مختلفة أبرزها في دوري المظاليم؟

يُمني نجم وسط بيراميدز النفس بأن يتحقق الحلم الذى طال انتظاره وينتقل للزمالك واللعب للقلعة البيضاء العريقة بعد سنوات طويلة لعب خلالها لأندية كثيرة في دوري المظاليم يراها الكثيرون بأنها بمثابة "الحرافيش" لعدم الأهتمام بها فقد لعب دونجا في أندية أجا وبني عبيد وبلدية المحلة والجونة والأسيوطي.

بدأ عماد نبيل دونجا الذى تردد أنه وقع مؤخراً للزمالك ، مسيرته الكروية فى التاسعة من عمره، فى صفوف الناشئين ببلدية المحلة، وبعد الوصول إلى سن الـ13 عاما انتقل إلى جراند أوتيل، بعد 3 سنوات معهم طلب نادى الجونة ضمه، لكن ظل فى صفوف الناشئين، ولم يتم تصعيده للفريق الأول، وهو ما يتعارض مع طموح اللاعب الذى يسعى للظهور فى الدورى الممتاز، فانتقل إلى أجا، وبعد فترة قصيرة رحل وانضم إلى بنى عبيد، مقابل 20 ألف جنيه.

انتقل للأسيوطى مقابل 40 ألف جنيه حصل عليها مسئولو بنى عبيد، وشارك فى مباريات الفريق بالقسم الثانى، ولم يمر الوقت طويلا حتى صعد الأسيوطى للممتاز بقيادة أيمن المزين، والذى كان يعتمد على دونجا بشكل كبير فى المباريات منذ ارتداء قميص الفريق، واستمر مع الفريق حتى بعد تغيير اسمه من الأسيوطى إلى بيراميدز.