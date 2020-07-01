شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. التنس أول نشاط رياضى يستأنف فى نادى الشمس بعد توقف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استئناف نشاط لعبة التنس الأرضي داخل نادى الشمس لتصبح أول لعبة تمارس داخل النادى بعد فتح أبوابه صباح اليوم الأربعاء 1 يوليو لاستقبال الأعضاء، وذلك منذ توقف النشاط الرياضي بسبب أزمة انتشار فيرس كورونا.

وحرص أمن النادى على تطبيق كافة الشروط الاحترازية الى تم التشديد عليها من أجل استقبال الأعضاء، حيث رفض الأمن دخول أى عضو لا يحمل الكارنيه الخاص بالنادى، فضلا عن ضرورة ارتداء الكمامة، وقياس درجة الحرارة مع العبور من البوابة المخصصة للتعقيم قبل الدخول إلي النادى.

وشهدت الساعات الأولى من فتح ابواب نادى الشمس استقبال عدد قليل من الأعضاء، حيث تم فتح بوابات النادى فى التاسعة صباحًا على أن تغلق فى التاسعة مساءً، وتم تحديد دخول الأعضاء من بوابات رقم "1، 2، 4”.

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