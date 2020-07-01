الامارات | الموسم الجديد للدوري الألماني ينطلق 11 سبتمبر

شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم الجديد للدوري الألماني ينطلق 11 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال كريستيان شايفرت رئيس رابطة الدوري الألماني لكرة القدم إن الموسم الجديد من الدوري الألماني (بوندسليغا) سينطلق في 11 أو 18 سبتمبر المقبل، بينما سيسمح للفرق المشاركة في المنافسات الأوروبية، بدء مشوارها في الدوري في وقت لاحق.

وذكر شايفرت في مقابلة لصحيفة "دي فيلت" نشرتها اليوم الأربعاء، إنه من المحتمل أيضا السماح بعودة الجماهير إلى المدرجات من جديد.

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واختتمت منافسات الموسم الماضي من البوندسليغا يوم السبت الماضي، بينما تقام المباراة النهائية لبطولة كأس ألمانيا يوم السبت المقبل، وتقام مباراة إياب الملحق الفاصل، الذي يحسم الصعود والهبوط، يوم الاثنين التالي.

وأوضح شايفرت إنه من المؤكد انطلاق الموسم الجديد للبوندسليغا في 11 أو 18 سبتمبر لكن المحادثات لا تزال جارية مع الاتحاد الألماني للعبة، نظرا لأنه من المعتاد أن تقام منافسات الدور الأول من بطولة الكأس قبل انطلاق البوندسليغا.

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