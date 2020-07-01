شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل تدريباته تمهيداً لعودة الدوري العام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة تدريبية خفيفة في مران الفريق صباح اليوم الأربعاء، وذلك في إطار البرنامج الخاص لتجهيز اللاعبين في مرحلة الإعداد الحالية؛ تمهيدا لعودة النشاط الرياضي من جديد.
وواصل الأهلي تدريباته اليوم، حيث خاض الفريق المران في مجموعة واحدة استعدادا للمرحلة المقبلة.
وكان الجهاز الفني قد قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات يومي الخميس والجمعة، على أن يعود الفريق لتدريباته في الخامسة والنصف مساء السبت المقبل
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