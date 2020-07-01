شكرا لقرائتكم خبر عن أديبايور يرحل سريعاً عن ناديه الجديد في باراجواي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي أولمبيا من باراجواي رحيل المهاجم إيمانويل أديبايور بعد أقل من خمسة أشهر من انضمامه في ظل المشكلات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويقيم المهاجم البالغ عمره 36 عاما في منزله في توجو أغلب فترة الوباء وأعلن النادي أن عودته إلى باراجواي ستتسبب في مشكلات كبيرة تتعلق بالصحة والسلامة.

وقال أولمبيا: ”لم يكن بوسع أولمبيا التعامل أيضا مع التكلفة اللوجستية العالية والموقف الاقتصادي الموجود في البلاد“ وأكد النادي أن قرار الانفصال بين الطرفين جاء بالتراضي.

وسبق لأديبايور اللعب في أرسنال ومانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير وريال مدريد وانضم إلى أولمبيا بشكل مفاجئ في فبراير شباط لكنه لم يحصل تقريبا على فرصة لترك بصمة بعد توقف المسابقة بسبب الجائحة.