الشباب السعودي يعلن تمديد عقد بن مصطفى حتى أخر الموسم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يوليه 2020

أعلن نادي الشباب السعودي لكرة القدم تمديد تعاقده مع فاروق بن مصطفى حتى نهاية الموسم الحالي.



وذكر النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"مددت إدارة نادي الشباب عقد المحترف الدولي التونسي فاروق بن مصطفى حتى نهاية الموسم الحالي".

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وتم تجديد عقد اللاعب بعدما توقفت منافسات دوري كأس الأمر محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين) بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، إلا أنه وبعد أن أعلنت وزارة الرياضية عودة منافسات الدوري في الرابع من أغسطس المقبل قامت إدارة النادي بتمديد عقد اللاعب حتى نهاية الموسم الجاري.

كما وافقت إدارة نادي الشباب على تمديد إعارة كل من الحارس محمد عواجي لنادي العدالة واللاعب محمد البقعاوي للفيحاء واللاعب نواف الحبشي لنادي القادسية.

على جانب آخر، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مساء اليوم الثلاثاء تدريبات على ملعب استاد الأمير خالد بن سلطان، تحت قيادة المدير الفني لويس جارسيا الذي اكتفى بحصة تدريبات مسائية فقط.