شكرا لقرائتكم شاهد لحظات استقبال الشمس الأعضاء فى أول يوم منذ توقف كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبل نادي الشمس أعضاء الجمعية العمومية، بعد فتح ابوابه اليوم الأربعاء 1 يوليو، وذلك منذ توقف النشاط الرياضي بسبب ازمة انتشار فيرس كورونا.

وحرص أمن النادي علي تطبيق كافة الشروط الاحترازية التي تم التشديد عليها من أجل استقبال الأعضاء، حيث رفض الامن دخول اي عضو لا يحمل الكارنيه الخاص بالنادي، فضلا عن ضرورة ارتداء الكمامة، وقياس درجة الحرارة مع العبور من البوابة المخصصة للتعقيم قبل الدخول إلي النادى.

وشهدت الساعات الأولي من فتح ابواب نادي الشمس استقباب عدد قليل من الأعضاء، حيث تم فتح بوابات النادي في تمام التاسعة صباحًا علي ان يتم الغلق في التاسعة مساءا، وتم تحديد دخول الأعضاء من بوابات رقم "1، 2، 4” .