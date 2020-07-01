شكرا لقرائتكم هل تحدث صفقة دونجا توازن بين وسط الزمالك في مقارنته بوسط الأهلي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتشرت أنباء قوية عن اقتراب الزمالك من حسم صفقة نبيل دونجا لاعب وسط بيراميدز، من أجل تدعيم صفوفه في الموسم المقبل، في ظل حاجته إلى لاعب وسط مدافع ورغبته في إيجاد بديل قوي لطارق حامد، خاصة مع تقدم الأخير في السن ، ويعتبر دونجا أقوى المرشحين ليكون البديل الكفء لتعويض حامد.

وترددت أنباء قوية عن توقيع نبيل دونجا على عقود انتقاله للزمالك، على أن تقوم إدارة الزمالك بحسم المفاوضات مع دونجا، لاسيما أن عقده مستمر مع بيراميدز حتى 2024، وقد يدخل دفندر الفريق السماوي في صفقة تبادلية مع الفريق الأبيض أو يتم بيعه بمقابل مادي يتم الاتفاق عليه بين إدارة الناديين.

والسؤال الذي يطرح نفسه هل ينجح دونجا حال انضمامه للزمالك في إعادة التوازن لوسط الزمالك مقابل مركز وسط الأهلي والذي يضم أكثر من لاعب مميز في هذا المركز، لاسيما بعد تألق لاعبي الوسط بالفريق الأحمر؟، إلا أن وسط الزمالك لا يضم لاعبين متألقين بخلاف الثنائي طارق حامد وفرجاني.

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ويملك الأهلي خط وسط قوي في ظل تألق عمرو السولية خاصة منذ قدوم رينيه فايلر، بخلاف المالي اليو ديانج أحد الاكتشافات القوية في صفوف المارد الأحمر، والذي قدم أوراق اعتماده للجماهير الحمراء، بسبب قدراته الفنية العالية وقدرته على استخلاص الكرة والارتداد السريع والتواجد في الأماكن المحورية داخل الملعب بل وتقديم الدعم الهجومي والتصويب المباشر على المرمى.

كما يعود الثنائي حمدي فتحي وكريم نيدفيد لتدعيم وسط الأهلي، لاسيما وأن الأول كان متألقا بشدة حتى موعد إصابته، ونفس الأمر بالنسبة للثاني، لولا أن إصابته الطويلة، غيبته عن التألق وحجز مكان في التشكيلة الحمراء، فيما ينتظر أن يعود أكرم توفيق بنهاية الموسم الحالي لتدعيم وسط ملعب الأهلي.

بينما الوضع في الزمالك نفس بنفس القوة التي عليها في الأهلي بالنظر غلى الأسماء الأساسية واحتياطية، حيث أن الفريق الأبيض لديه ثنائي وسط ملعب مميز بقوة كارق حامد وفرجاني ساسي بينما الدكة ليست على نفس المستوى في ظل عدم تقديم محمد حسن لأوراق اعتماده مع الفريق الأبيض حتى الآن، بينما ابتعد محمود عبد العزيز عن الأضواء منذ اصابته بقطع في الرباط الصليبي، كما أنه يجد صعوبة في حجز مكان بتشميلة الفارس الأبيض مع وجود الثنائي حامد وساسي.