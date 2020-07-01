شكرا لقرائتكم أحمد عيد يشكر الزمالك بعد تبنى فكرته فى الاحتفال بنادى القرن 9 يوليو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق، الشكر إلى مسئولي القلعة البيضاء، بعد تبني فكرته التي دعا إليها في وقت سابق، بأن يحتفل النادي الأبيض وجماهيره بنادي القرن في التاسع من يوليو الجاري، وفقاً لما أعلنته قناة الزمالك أمس، وذلك على الرغم من تتويج النادي الأهلي باللقب قبل 20 عاماً من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، وكتب عبد الملك عبر حسابه الشخصي على تويتر"الصراحة الفترة الاخيرة مجلس اداراة نادي الزمالك عامل مبادرات مع كل الناس للم الشمل مع المعارضين قبل المؤيدين ده حاجة ممتاز جداً".

أضاف نجم الزمالك السابق: بتمني يبقي نهج ماشيين عليه على طول ودايماً كلنا نفضل ورا النادي في كل حاجة سواء انتقادنا او مدحنا المهم مصلحة النادي بس ومستنيكم يوم ٩ / ٧.

Advertisements



أحمد عيد

وكان أحمد عيد قد دعا جماهير القلعة البيضاء، للاحتفال بنادى القرن فى التاسع من يوليو في وقت سابق، على أن يستمر الاحتفال فى هذا التاريخ كل عام، سواء اعترف الاتحاد الأفريقى أن الزمالك هو نادى القرن وليس الأهلى أو لم يعترف، وقال عبد الملك عبر حسابه الشخصى على تويتر "بدعو جماهير نادى الزمالك إننا نعمل يوم محدد للاحتفال بنادى القرن الأفريقى سواء اعترف الاتحاد الأفريقى بالتلاعب أو لأ والأجيال اللى جاية تبقى عارفة كل حاجة فى الموضوع ده ونرسخ عندهم إننا نادى القرن بالبطولات، ويكون يوم 9 / 7 من كل سنة".

في سياق متصل، يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور اجتماعا مهما في الثانية عشرة ظهر اليوم لمناقشة العديد من الملفات الهامة التي تخص فريق الكرة وإدارة النادي والقضايا التي تحاصر الزمالك في المحكمة الرياضية الدولية، اجتماع اليوم مؤجل من الأحد الماضي، فيما سيعقد مجلس إدارة النادي اجتماعا مهما مع رموز النادي واللاعبين القدامى وأصحاب الجروبات الزملكاوية في الساعة الرابعة عصر بعد غد الجمعة المقبل بصالة حسن حلمي بمقر النادي من أجل توضيح بعض الأمور الخاصة بالنادي، وتقرر ان يكون الدخول للنادي عبر بوابة النشاط الرياضي، مع توجيه الإرشادات لكل المدعوين بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية الطبية وارتداء كمامة الوجة.

من ناحية اخري قرر مسئولو الزمالك، إسناد قضية التونسى حمدى النقاز إلى المحامى الإيطالى تشيفالى، وذلك من أجل تقديم طعن في القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية خلال الفترة الجارية، بعدما قامت إدارة الزمالك بمراجعة كل أوراق القضايا الخارجية والأوراق المرسلة إلى المحامين، بعد إصدار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قرارًا بتغريم الزمالك مليونًا و300 ألف دولار لصالح التونسى حمدى النقاز لاعب الفريق الأبيض الذى فسخ عقده من طرف واحد، فى القضية التى حرصت إدارة الزمالك على إيقاف حكم الدرجة الأولى بها بالطعن عليه فى الاتحاد الدولى بعد تلقى الحيثيات المختلفة الخاصة بالحكم فى تلك القضية، والتى يحرص مرتضى منصور رئيس النادى على متابعتها بصورة دورية.