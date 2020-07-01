شريف إكرامى يكتفى بالجرى حول الملعب وبادجى يستكمل المران فى "الجيم"

جدة - عمرو شويل إكتفى شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلى إكتفى بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق صباح اليوم الأربعاء ، وواصل الأهلي تدريباته اليوم في مجموعة واحدة ضمت كل اللاعبين وفقاً لبرنامج الاعداد الذي وضعه الجهاز الفني للفريق؛ استعدادا لعودة النشاط الرياضي.

فيما إستكمل السنغالي أليو بادجي، مهاجم الاهلي مرانه في الجيم على هامش تدريبات الفريق وتواجد بادجي في بداية المران الجماعي قبل أن يغادر إلى الجيم حيث خضع لفحص طبي أثبت شكواه من كدمة خفيفة في أحد أصابع القدم.

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ومن المقرر أن يحصل اللاعبون على راحة سلبية لمدة 48 ساعة يومي (الخميس والجمعة)، علي أن يستأنف الفريق تدريباته في الخامسة والنصف مساء السبت المقبل؛ إستعدادا لعودة النشاط الرياضي محليا وقارياً.