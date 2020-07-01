شكرا لقرائتكم شريف إكرامى يكتفى بالجرى حول الملعب وبادجى يستكمل المران فى "الجيم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
فيما إستكمل السنغالي أليو بادجي، مهاجم الاهلي مرانه في الجيم على هامش تدريبات الفريق وتواجد بادجي في بداية المران الجماعي قبل أن يغادر إلى الجيم حيث خضع لفحص طبي أثبت شكواه من كدمة خفيفة في أحد أصابع القدم.
ومن المقرر أن يحصل اللاعبون على راحة سلبية لمدة 48 ساعة يومي (الخميس والجمعة)، علي أن يستأنف الفريق تدريباته في الخامسة والنصف مساء السبت المقبل؛ إستعدادا لعودة النشاط الرياضي محليا وقارياً.
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