شكرا لقرائتكم توافد أعضاء الأهلى على فرع مدينة نصر لأول مرة منذ توقف كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ أعضاء نادي الأهلى فرع مدينة نصر ، في التوافد علي مقر النادي للدخول لأول مرة منذ توقف النادي عن نشاطه بسبب فيروس كورونا، في شهر مارس الماضي، حيث استقبل النادي الأعضاء وفقا للإجراءات الاحترازية و التزام وحدة التعقيم الذاتي إلا أن اليوم هو اليوم الأول لاستقبال الأعضاء داخل المنشآت المختلفة المسموح بتواجد الأعضاء بها.

وحرص أمن النادى الاهلى على الالتزام بإجراءات دخول الأعضاء وهو الخضوع لقياس درجة الحرارة مع إلزامهم بارتداء الكمامات الطبية والتنبيه حول ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية الخاصة بتجنب انتشار فيروس كورونا.

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وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى مسبقا عن عودة كل أنواع الأنشطة بداية من 1 يوليو، وفقا للأكواد الاسترشادية المعلنة، مشدداً على التزام جميع المنشآت والهيئات الشبابية والرياضية التابعة والأندية الخاصة والعامة بالالتزام بما أعلنته الوزارة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التى أعلن عنها من خلال اللجنة الطبية المشكلة من جانب وزير الشباب والرياضة.