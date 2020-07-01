شكرا لقرائتكم زى النهاردة..الأهلى يودع كأس مصر بركلات الترجيح أمام المصرى البورسعيدى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشهد الوقت الإضافى إشهار البطاقة الحمراء لطارق خليل مهاجم الأهلى من قبل حكم المباراة يحيى البربرى ، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، لتحديد هوية الفريق الصاعد لمواجهة الزمالك فى ربع النهائى بعد أسبوع.
ونجح المصرى فى الفوز بركلات الترجيح "5/4" بعد نجاح لاعبيه فى تسجيل ضرباتهم الخمسة بنجاح عن طريق أينو قائد الفريق، ووليد فتحى، وطلعت منصور، وهانى عبداللطيف، ومحمد مشالى فى شباك ثابت البطل قائد الأهلى.
بينما سجل لاعبى الأهلى أربع ضربات فقط، بعد أن أهدر حمادة يونس مدافع الأهلى الشاب أحد الركلات الخمس ، بينما سجل من زملائه كلا من محمد السيد، وضياء السيد، وعادل عبدالرحمن، ومحمود صالح.
والطريف ان مشاركة الأهلى فى هذه النسخة كانت الأولى بعد غياب نسختين متتالتين الأولى لامتناع الأهلى عن المشاركة، والثانية لعدم إقامة البطولة، ليحافظ الأهلى على سجله خالى من الهزائم فى كأس مصر منذ أخر هزائمه عام "1979".
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