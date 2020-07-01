شكرا لقرائتكم الزمالك يخصص بوابتين لدخول الأعضاء بعد عودة النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ أعضاء نادي الزمالك، في التوافد علي مقر النادي للدخول لأول مرة منذ توقف النادي عن نشاطه بسبب فيروس كورونا، في شهر مارس الماضي، حيث استقبل النادي الأعضاء في الفترة الأخيرة لتجديد الاشتراكات إلا أن اليوم هو اليوم الأول لاستقبال الأعضاء داخل المنشآت المختلفة المسموح بتواجد الأعضاء بها.

وجاءت أولي إجراءات دخول الأعضاء هو الخضوع لقياس درجة الحرارة مع إلزامهم بارتداء الكمامات الطبية والتنبيه حول ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية الخاصة بتجنب انتشار فيروس كورونا.



الزمالك



زمالك

خصص نادي الزمالك، بوابتين لاستقبال أعضاءه من خلالهما وهما بوابتي جامعة الدول العربية والبوابة المواجهة لنادي الترسانة الخاصة بالمبني الاجتماعي الجديد حيث يمر الأعضاء من خلال بوابات تعقيم من تلك البوابات مع الخضوع لقياسات درجة الحرارة، مع تخصيص بعض البوابات الأخري للخروج دون السماح بالدخول من خلالها. Advertisements وبدأ أعضاء نادي الزمالك، في التوافد علي مقر النادي للدخول لأول مرة منذ توقف النادي عن نشاطه بسبب فيروس كورونا، في شهر مارس الماضي، حيث استقبل النادي الأعضاء في الفترة الأخيرة لتجديد الاشتراكات إلا أن اليوم هو اليوم الأول لاستقبال الأعضاء داخل المنشآت المختلفة المسموح بتواجد الأعضاء بها.

في سياق آخر، يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور اجتماعا مهما في الثانية عشرة ظهر اليوم لمناقشة العديد من الملفات الهامة التي تخص فريق الكرة وإدارة النادي والقضايا التي تحاصر الزمالك في المحكمة الرياضية الدولية، اجتماع اليوم مؤجل من الأحد الماضي، فيما سيعقد مجلس إدارة النادي اجتماعا مهما مع رموز النادي واللاعبين القدامى وأصحاب الجروبات الزملكاوية في الساعة الرابعة عصر بعد غد الجمعة المقبل بصالة حسن حلمي بمقر النادي من أجل توضيح بعض الأمور الخاصة بالنادي، وتقرر ان يكون الدخول للنادي عبر بوابة النشاط الرياضي، مع توجيه الإرشادات لكل المدعوين بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية الطبية وارتداء كمامة الوجة.

من ناحية اخري قرر مسئولو الزمالك، إسناد قضية التونسى حمدى النقاز إلى المحامى الإيطالى تشيفالى، وذلك من أجل تقديم طعن في القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية خلال الفترة الجارية، بعدما قامت إدارة الزمالك بمراجعة كل أوراق القضايا الخارجية والأوراق المرسلة إلى المحامين، بعد إصدار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قرارًا بتغريم الزمالك مليونًا و300 ألف دولار لصالح التونسى حمدى النقاز لاعب الفريق الأبيض الذى فسخ عقده من طرف واحد، فى القضية التى حرصت إدارة الزمالك على إيقاف حكم الدرجة الأولى بها بالطعن عليه فى الاتحاد الدولى بعد تلقى الحيثيات المختلفة الخاصة بالحكم فى تلك القضية، والتى يحرص مرتضى منصور رئيس النادى على متابعتها بصورة دورية.