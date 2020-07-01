شكرا لقرائتكم شوبير: ميهوب وشطة ومصطفى عبده يقتربون من مناصب مهمة فى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر الاسبق ، أن الثلاثى مصطفى عبده وعبد المنعم شطة وعلاء ميهوب نجوم القلعة الحمراء السابقين على وشك تولى مناصب هامة فى الأهلى ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت : " أنا معجب جداً بقرارات مجلس الاهلى وسياسته فى الفترة الأخيرة نجح فى تمديد تعاقد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الكرة بزيادة 5% فقط عن العقد الأول ، وحافظ على استقرار فريق الكرة فى ظل نجاح المدرب السويسرى ".

ويضيف شوبير : " نجاح مجلس الأهلى ليس على صعيد فريق الكرة وإنما تم إتخاذ قرارات هامة مثل تولى خالد بيبو رئاسة قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء ، وتشعر أن النادى لاينظر للسن بدليل وجود أمير توفيق مديراً للتسويق رغم صغر سنه وإنما هناك تواصل أجيال رائع ، وتناغم واعتراف بدور النجوم وأهميتهم فى تولى المناصب الهامة فى القلعة الحمراء ، كنت أنتظر ظهور إبراهيم عبد الصمد فى منصب مهم ولكنه متواجد فى التحليل بقناة الأهلى"

وتابع شوبير : " فى الفترة المقبلة سيظهر مصطفى عبده وعبد المنعم شطة وعلاء ميهوب فى مناصب إعلامية بالنادى الأهلى تقديراً لدورهم التاريخى مع القلعة الحمراء واحتياج الأهلى لخبراتهم الطويلة فى الملاعب".

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واعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه ظهر أمس ،الثلاثاء، التعاقد مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم جديد، وذلك في ضوء المفاوضات التي قام بها المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة على مدار الأيام الماضية والمكلف من محمود الخطيب رئيس النادي بذات المهمة ومعه أمير توفيق مدير التعاقدات ، واستقر الأمر بعد عرض مرتجي الذي بذل جهدًا كبيرًا على أن يكون التعاقد لمدة سنة واحدة في ضوء المعطيات الحالية على مستوى العالم كله ، وسوف يعود فايلر للقاهرة الإثنين المقبل لاستكمال مهمته مع الفريق على الصعيدين المحلي والإفريقي.

فيما كلف المجلس رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي بتشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية لكافة الفرق الرياضية في الموسم الجديد. والعرض على مجلس الادارة في الاجتماع المقبل، وطالب المجلس بسرعة الانتهاء من هذه المهمة وفقًا للمعايير التي تم الاتفاق عليها والتي تهدف للارتقاء بالمستوى الفني والبدني للفرق في مختلف الأعمار السنية في جميع اللعبات.

ووجه المجلس الشكر لأولا ليندجرين المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد عن الفترة التي تولي فيها المسئولية وسوف يقوم رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي بترشيح بديلًا له وعرضه على مجلس الادارة في الاجتماع القادم.

وحرص محمود الخطيب رئيس النادي على الاتصال الهاتفي بالكابتن مؤمن صفا، أمين صندوق اتحاد كرة اليد والأطمئنان على صحته بعد الحادث الذي تعرض له في الفترة الأخيرة ، وأكد رئيس النادي على دعمه ومساندته والتمنيات له بالشفاء العاجل والعودة سريعًا لممارسة عمله.