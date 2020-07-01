شكرا لقرائتكم حسين الشحات يظهر فى مران الأهلي والجهاز الفنى يطمئن عليه بعد جراحة الفتاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
فيما خصص الجهاز الفني للأهلي فقرة تدريبية خفيفة في مران الفريق صباح اليوم الأربعاء، وذلك في إطار البرنامج الخاص لتجهيز اللاعبين في مرحلة الإعداد الحالية؛ تمهيدا لعودة النشاط الرياضي من جديد ، وواصل الأهلي تدريباته اليوم، حيث خاض الفريق المران في مجموعة واحدة استعدادا للمرحلة المقبلة.
وكان الجهاز الفني قد قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات يومي الخميس والجمعة، على أن يعود الفريق لتدريباته في الخامسة والنصف مساء السبت المقبل.
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