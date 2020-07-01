حسين الشحات يظهر فى مران الأهلي والجهاز الفنى يطمئن عليه بعد جراحة الفتاق

جدة - عمرو شويل حرص حسين الشحات، لاعب الأهلى على حضور مران الفريق اليوم ،الأربعاء، لأول مرة منذ خضوعه لجراحة الفتاق ، وقام الجهازان الفني و الطبي بالاطمئنان على حالة اللاعب بعد الراحة السلبية التي حصل عليها لمدة أسبوع ، وخضع الشحات لجراحة الفتاق صباح الأربعاء الماضي وحصل على راحة سلبية على أن يتم تجهيزه خلال الفترة المقبلة؛ تمهيدا لمشاركته تدريجيا في تدريبات الفريق.

فيما خصص الجهاز الفني للأهلي فقرة تدريبية خفيفة في مران الفريق صباح اليوم الأربعاء، وذلك في إطار البرنامج الخاص لتجهيز اللاعبين في مرحلة الإعداد الحالية؛ تمهيدا لعودة النشاط الرياضي من جديد ، وواصل الأهلي تدريباته اليوم، حيث خاض الفريق المران في مجموعة واحدة استعدادا للمرحلة المقبلة.

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وكان الجهاز الفني قد قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات يومي الخميس والجمعة، على أن يعود الفريق لتدريباته في الخامسة والنصف مساء السبت المقبل.