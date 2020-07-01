شكرا لقرائتكم أحمد شوبير: طارق محروس أقوى المرشحين لتدريب يد الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر الأسبق أن طارق محروس مدرب منتخب مصر السابق هو أقوى المرشحين لقيادة فريق اليد بالقلعة الحمراء ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت : " ادارة الاهلى وجهت الشكر للسويدى لأولا ليندجرين المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد ، وطارق محروس هو أقوى المرشحين لخلافته ، لان المجلس بيخطط لإستعادة التألق لفريق اليد فى السنوات المقبلة".

وأتفق مسئولو النادي الأهلي مع طارق محروس المدير الفنى الحاصل على برونزية كأس العالم للشباب 2019 على العودة لقيادة الاهلي فى المرحلة المقبلة بعدما وجه مجلس ادارة النادي الأهلى الشكر للسويدى لأولا ليندجرين المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد عن الفترة التي تولي فيها المسئولية وسوف يقوم رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي بترشيح بديلًا له وعرضه على مجلس الادارة في الاجتماع القادم ، فيما تشير المعلومات الواردة من القلعة الحمراء بإقتراب طارق محروس من العودة للقلعة الحمراء حيث تم الأتفاق بشكل شبه نهائي على تدريب الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة وهو ما سيتم الإعلان عنه في غضون الأيام المقبلة.

من ناحية أخرى ، أكد رؤوف عبدالقادر بالنادي، إن التصور الخاص بعودة فرق النشاط الرياضي بالنادي لاستئناف التدريبات خلال الفترة المقبلة، سوف يتم وفقًا للبروتوكول الخاص بوزارة الشباب والرياضة، وبناء على درجة التلامس لكل لعبة من اللعبات سواء الفردية أو الجماعية، ووفقا للمخاطبات الوزارية للنادي خلال الساعات الماضية.

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وأشار إلى إٔن الساعات الماضية، شهدت تواصلا مستمرًا مع الااتحادات المختلفة، إلى جانب مواصلة الجهود التي تقوم بها إدارة النادي، لتطبيق كافة الإجراءات الطبية والاحترازية، بالتنسيق مع اللجنة الطبية؛ للتأكيد على تطبيق كافة الاشتراطات لعودة التدريبات من جديد.

وأوضح عبدالقادر أن العودة للتدريبات ستكون على عدة مراحل، حيث تشهد المرحلة الاولى التجهيز والإعداد لعودة النشاط والتي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، على أن تكون المرحلة الثانية خاصة ببدء النشاط التدريبي وبدء الرياضات غير التلامسية وهي التنس الأرضي وألعاب القوى والسباحة، بالإضافة الى الرياضات التي تمارس في الملاعب المفتوحة ومراعاة مسافة التباعد المناسبة وفقا للإجراءات الاحترازية .

وأكد عبد القادر أن المرحلة الثالثة ستشهد بدء انشاط التدريبي للرياضات محدودة التلامس وهي الكرة الطائرة والجمباز وتنس الطاولة والرياضات الفردية التي تمارس في الصالات المغلقة، مع السماح بإمكانية ممارسة الرياضة داخل صالات الجيم والصالات المغلقة مع الحفاظ على مسافة التباعد المناسبة وفقا للإجراءات الاحترازية.