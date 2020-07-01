شكرا لقرائتكم اليوم.. محمد عبد الشافى الظهير الزملكاوى الطائر يحتفل بعيد ميلاده الـ"35" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الأربعاء محمد عبد الشافى نجم الزمالك ومنتخب مصر بعيد ميلاده الـ " 35" ، فهو من مواليد الأول من يوليو لعام 1985 ، بدأ مشواره ضمن ناشئي نادي الزمالك، قبل أن ينتقل لنادي إنبي عام 2003 ولعب معه موسمين في فريق الشباب بالنادي البترولي، بعدها انتقل لنادي غزل المحلة عام 2005 واستمر معه حتى 2009، ليكتب شهادة تألقه في الملاعب المصرية، ليخطف أنظار مسئولي نادي الزمالك وينتقل للأبيض موسم 2009-2010، واستمر معه حتى موسم 2014-2015، قبل انتقاله للدوري السعودي، حيث لعب ضمن صفوف أهلي جدة والفتح، قبل أن يعلن عودته للقلعة البيضاء من جديد.

لعب محمد عبد الشافي خلال فترته الأولى مع الزمالك 158 مباراة، من بينهم 104 مباراة في بطولة الدوري الممتاز، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 8 غيرها وحصل على 9 إنذارات، كما خاض 38 مباراة في بطولات أفريقيا وسجل هدفا وحيدا، وصنع هدفين، بينما شارك في بطولة كأس مصر 15 مباراة، سجل خلالها هدفا وصنع 4 أهداف وحصل على بطاقة صفراء وحيدة.

حصل محمد عبد الشافي مع الزمالك على 3 بطولات، على رأسها الدوري الممتاز موسم 2014 / 2015 وكان أحد أبرز نجوم الفريق وقتها، بالإضافة إلى كأس مصر مرتين موسمي 2012 / 2013، 2013 / 2014.

تألق محمد عبد الشافي بقوة قبل رحيله عن الزمالك وكان لاعبا أساسيا في الأبيض والمنتخب الوطني بالجبهة اليسرى، كما تم اختياره أفضل لاعب في بطولة كأس مصر موسم 2013 / 2014.

Advertisements

وبعد رحيل عبد الشافي عن نادي الزمالك، انضم لنادي أهلي جدة السعودي حيث خاض 113 مباراة، بواقع 9930 دقيقة لعب، لم يسجل خلالها، وصنع 10 أهداف، وظهر شيفو في 74 مباراة مع الفريق الأهلاوي بالدوري السعودي للمحترفين وصنع 8 أهداف، بينما خاض 20 مباراة في دوري أبطال آسيا وصنع هدفين فقط.

كما شارك في 11 مباراة مع الأهلي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لم يسجل خلالها أو يصنع أي أهداف، بالإضافة للظهور في 7 مباريات بكأس ولي العهد، ومباراة وحيدة في كأس السوبر السعودي

نجح عبد الشافي في قيادة أهلي جدة السعودي، للتتويج ببطولة كأس ولي العهد موسم 2014 / 2015، ولقب الدوري السعودي موسم 2015 / 2016، وكأس خادم الحرمين الشريفين عام 2016، وكأس السوبر السعودي في نفس العام، ليتوج بكل البطولات السعودية في إنجاز لم يسبقه إليه أي لاعب مصري.

وفي عام 2018، خاض محمد عبد الشافي فترة إعارة ضمن صفوف فريق الفتح السعودي عام 2018، شارك خلالها في 10 مباريات، من بينها 9 مباريات في الدوري السعودي ومباراة وحيدة في كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث نجح في صناعة 3 أهداف، ولم يسجل أي أهداف.

وتوّج عبد الشافي بعد عودته للزمالك بلقبي كأس السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي بعد الفوز بنتيجة (3-1) ثم التتويج بلقب السوبر المحلي بالفوز على الغريم التقليدي الأهلي بركلات الترجيح عقب نهاية المباراة في وقته الأصلي بالتعادل السلبي.