تقارير: الزمالك يتراجع عن قرار الانسحاب من الدوري

ذكرت تقارير صحفية أن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، تراجع عن قرار الانسحاب من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأفاد موقع "القاهرة 24"، نقلاً عن مصدر له داخل الزمالك، بأن مسئولي النادي الأبيض قرروا التراجع عن قرار الانسحاب من الموسم الحالي من الدوري الممتاز.

وأضاف المصدر أن مسئولو القلعة البيضاء يعلمون أنه لا مفر من عودة الدوري، في ظل تمسك الدولة باستئناف النشاط الرياضي، وخاصة كرة القدم.

وأشار المصدر إلى أن مجلس إدارة نادي الزماك سيصدر قراراً بعودة الفريق لاستكمال تدريباته الجماعية من جديد في خطوة تمهيدية لموافقته على استكمال الدوري، مؤكداً تراجعه عن قرار الانسحاب.

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وفي وقت سابق، أعلن الزمالك عن رفضه لاستكمال بطولة الدوري الممتاز، بعدما أعلن مسئولو اتحاد الكرة عن استئناف المسابقة المحلية.

وكانت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة قد أعلنت استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 7 أغسطس بمباراتيّ "الأهلي وإنبي" و"الزمالك أمام المصري" المؤجلتين بعد إعلان اتحاد الكرة الأفريقي لمواعيد المباريات وتحديداً مواعيد دورى أبطال أفريقيا.

ووضعت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة بعض الشروط لتأجيل أو إلغاء مباريات الدورى العام حال عودتها فى شهر أغسطس المقبل، بعد قرار مجلس الوزراء باستئناف النشاط الرياضى، فى ظل الأوضاع الحالية واستمرار الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح مسئولو الجبلاية أنه سيتم إجراء مسحة لكل لاعب وحكم قبل كل مباراة، وإذا لم تظهر نتيجة مسحة كورونا قبل المباراة بوقت كاف لن تقام المباراة في موعدها وسيتم تأجيلها لوقت لاحق.

وتابع مسئولو الجبلاية أنهم طلبوا ظهور نتيجة مسحات كورونا قبل أي مباراة بـ6 ساعات على الأقل، كما حددوا بشكل مبدئى تأجيل أو إلغاء أى مباراة لفريق يضم بين صفوفه 5 حالات مصابة بفيروس كورونا.