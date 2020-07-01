بالأرقام.. ميسي يدخل قائمة العظماء.. كيف وصل إلى الـ700؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر قورة:

واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة فريق برشلونة الإسباني، أرقامه القياسية التاريخية، ووصل إلى 700 هدف في مسيرته مع النادي والمنتخب، بعدما نجح في هز شباك فريق أتلتيكو مدريد، في المباراة التي انتهت بنتيجة (2-2) بالجولة الـ33 في الليجا.

ووصل ميسي، أفضل لاعب في العالم 6 مرات والذي احتفل قبل أيام بعيد ميلاده الـ33، إلى المئوية السابعة خلال مسيرته الكروية بعد تسجيل 630 هدفا في 724 مباراة لعبها مع برشلونة بمعدل أهداف (0.87 هدف لكل مباراة)، بجانب 70 هدفا مع الأرجنتين.

وكان ميسي توقف عند 699 هدفا في الجولات الثلاث الماضية منذ تسجيل ركلة جزاء أمام ليجانيس يوم 16 يونيو الماضي، قبل أن ينجح في تحقيق أحدث إنجاز في مسيرته المذهلة عندما حول ركلة جزاء في الدقيقة الـ50 أمام أتلتيكو في مرمى يان أوبلاك على طريقة بانينكا.

استغرق ميسي 862 مباراة للوصول إلى المئوية السابعة، بـ111 مباراة أقل من منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الحالي البالغ من العمر 35 عاما، وأصبح النجم الأرجنتيني سابع لاعب يسجل 700 هدف على الأقل في مسيرته ليقتحم قائمة الأكثر تهديفا بكرة القدم كالتالي:

1- جوزيف بيكان - 805 هدفا

2- روماريو - 772 هدفا

3- بيليه - 767 هدفا

4- فيرينك بوشكاش - 746 هدفا

5- جيرد مولر - 735 هدفا

6- كريستيانو رونالدو - 728 هدفا

7- ليونيل ميسي - 700 هدفا

وسجل ميسي هدفه الأول لبرشلونة في 1 مايو 2005 في مباراة بالدوري ضد ألباسيتي، قبل أن يسجل الـ700 في 30 يونيو 2020، وفي تلك الفترة حقق النجم الأرجنتيني العديد من الأرقام القياسية، وكان اللاعب الذي سجل أكبر عدد من الأهداف مع نفس الفريق في أوروبا.

وفي الدوري الإسباني فقط، سجل ميسي 441 هدفا في 480 مباراة بمعدل (0.92)، وهو حاليًا الهداف التاريخي للمسابقة، أكثر بـ129 هدفا من اللاعب التالي في الترتيب (كريستيانو رونالدو - 311 هدفا مع ريال مدريد)، كما أنه يتصدر هدافي الليجا هذا الموسم برصيد 22 هدفا.

ورغم السجل التهديفي المرعب الذي يمتلكه ليونيل ميسي أمام جميع منافسيه خلال مسيرته، إلا أن هناك 3 فرق فقط في الدوري الإسباني لم يتمكن النجم الأفضل في العالم من التسجيل أمامهم، وهم خيريث (لعب أمامه مرتين)، ريال مورسيا (لعب أمامه مباراة) وقادش (واجهه مرة واحدة أيضا).

ويبقى ميسي اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي سجل في شباك 34 فريقا مختلفا في دوري أبطال أوروبا، بعدما فض شراكته مع غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، الذي سجل في شباك 33 فريقا مختلفا بالمسابقة، ومع النجم الإسباني المعتزل راؤول غونزاليس، الذي هز أيضا شباك 33 فريقا مختلفا.

ويرصد يلا كورة في السطور التالية تفاصيل أهداف ميسي بالأرقام:

- 700 هدف لميسي في مسيرته:

630 مع برشلونة (في 724 مباراة).

70 مع منتخب الأرجنتين (في 138 مباراة).

- بأي المسابقات سجل 700 هدف؟

441 في الدوري الإسباني

114 في دوري أبطال أوروبا

53 في كأس ملك إسبانيا

14 في كأس السوبر الإسباني

5 في كأس العالم للأندية

3 في كأس السوبر الأوروبي

34 في مباريات ودية مع الأرجنتين

21 في تصفيات كأس العالم

9 في كوبا أمريكا

6 في كأس العالم

- كم مباراة احتاجها لتسجيل مئوياته السبعة؟

100 هدف - في مباراته رقم 210

200 هدف - في مباراته رقم 332

300 هدف - في مباراته رقم 418

400 هدف - في مباراته رقم 525

500 هدف - في مباراته رقم 632

600 هدف - في مباراته رقم 747

700 هدف - في مباراته رقم 862

- أهداف ميسي الـ700 في الأعوام الميلادية:

2005: 3 أهداف

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2006: 12

2007: 31

2008: 22

2009: 41

2010: 60

2011: 59

2012: 91

2013: 45

2014: 58

2015: 52

2016: 59

2017: 54

2018: 51

2019: 50

2020: 12*

- بأي طريقة سجل 700 هدف؟

582 بالقدم اليسرى (439 من لعب مفتوح، 90 ركلة جزاء، و53 ركلة حرة).

92 بالقدم اليمنى.

24 بالرأس.

هدف باليد.

هدف بالصدر.

- أهداف ميسي في المباريات:

هدف وحيد - 264 مباراة.

هدفان - 133 مباراة.

ثلاثة أهداف (هاتريك) - 47 مباراة.

أربعة أهداف (سوبر هاتريك) - 6 مباريات.

خمسة أهداف - مباراة واحدة (باير ليفركوزن بدوري الأبطال).

- اللاعبون الأكثر صناعة لأهداف ميسي للوصول إلى الـ700:

لويس سواريز - 47 أسيست

داني ألفيش - 42 أسيست

أندريس إنييستا - 37 أسيست

تشافي هيرنانديز - 31 أسيست

بيدرو رودريجيز - 25 أسيست

نيمار دا سيلفا - 22 أسيست

خوردي ألبا - 20 أسيست

- الضحايا المفضلون لميسي (الذين سجل أمامهم أكبر عدد أهداف):

إشبيلية - 37 هدفا في 39 مباراة.

أتلتيكو مدريد - 32 هدفا في 41 مباراة.

فالنسيا - 28 هدفا في 34 مباراة.

ريال مدريد - 26 هدفا في 43 مباراة (الهداف التاريخي للكلاسيكو)

إسبانيول - 25 هدفا في 29 مباراة