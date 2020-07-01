كيف تناولت صحف إسبانيا تعثر برشلونة أمام أتلتيكو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

واصل فريق برشلونة مسلسل نزيف النقاط للأسبوع الثاني على التوالي بعد التعادل أمام ضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة (2-2) في لقاء أقيم مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "كامب نو" ضمن المرحلة 33.

برشلونة الجولة الماضية تعادل أمام سيلتا فيجو، ليفقد بطل الدوري في آخر موسمين أربع نقاط ليظل في المركز الثاني بـ70 نقطة وبفارق نقطة عن ريال مدريد متصدر المسابقة والذي سيواجه فريق خيتافي غدًا الخميس.

ونستعرض في السطور التالية، أبرز ما تناولته الصحف الإسبانية بعد تعادل برشلونة أمام أتلتيكو:

- الـ"VAR" يثير الجدل

سلطت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، الضوء على احتجاجات برشلونة ضد حكم لقاء الأمس أمام أتلتيكو مدريد.

وقالت الصحيفة إن الحكم الإسباني هيرنانديز هيرنانديز تلقى اعتراضات من جانب برشلونة وتحديدًا في إعادة ركلة الجزاء الأولى.

وأَضافت الصحيفة أن ركلة الجزاء الثانية والتي احتسبت لصالح الأتليتي جعلت لاعبي برشلونة يحتجوا نظرًا لعدم تعرض سيميدو على لاعب أتلتيكو البلجيكي كاراسكو.

الصحيفة واصلت حديثها عن هجوم لاعبي برشلونة على حكم المباراة والمسئولين عن تقنية الـ"VAR" والتي كان يتولاها ماتيو لاهوز.

- ضربة أخرى لبرشلونة

قالت صحيفة "آس" إن برشلونة تعرض لضربة أخرى للأسبوع الثاني على التوالي بعد التعادل أمام أتلتيكو مدريد، ليفقد الفريق الكتالوني أربع نقاط في آخر مباراتين بعد التعادل أيضًا أمام فريق سيلتا فيجو في الجولة السابقة.

وأضافت الصحيفة أن جار ريال مدريد فريق أتلتيكو مدريد فرض التعادل أمام برشلونة ليصبح الفريق الملكي أمام فرصة ذهبية لتوسيع النقاط مع غريمه في حال الفوز على خيتافي في لقاء الخميس.

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وأوضحت الصحيفة أن برشلونة لا يزال يعاني من عدة أزمات على مختلف الأصعدة سواء كانت إدارية أو رياضية، لتصف الصحيفة الوضع داخل البرسا بـ"شلل برشلونة".

- اللقب يقترب من مدريد

بعد موسمين بتتويج برشلونة أصبح الأخير على حافة خسارة لقب الدوري الإسباني وفشل الاحتفاظ به للموسم الثالث على التوالي هكذا جاء في صحيفة "ماركا".

الصحيفة الإسبانية أوضحت أن ريال مدريد أصبح قريبًا من التتويج باللقب في حال الفوز على خيتافي في لقاء سهرة الخميس، هنا سيكون الفارق بين الفريق الملكي والكتالوني وصل إلى أربع نقاط.

وأضافت الصحيفة أن نتيجة تعادل برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في لقاء الأمس، سيجعل رفاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في انتظار تعثر ريال مدريد في مباراتين خلال الجولات الست المقبلة.

- الصدارة تبتعد

صحيفة أخرى سلطت الضوء على فارق النقاط بين ريال مدريد وبرشلونة بعد تعثر الأخير في عقر داره في مباراة جاءت ضمن الأسبوع الـ33 من منافسات الليجا.

وذكرت صحيفة "سبورت" أن ريال مدريد احتفظ بالصدارة مستغلاً تعثر جديد لبرشلونة ولكن هذه المرة على يد أتلتيكو مدريد والذي فرض نتيجة التعادل الإيجابي (2-2).

الصحيفة أشارت إلى أن برشلونة عليه الفوز في الجولات الخمس المقبلة مع تعثر ريال مدريد في مباراتين وهو الأمر ليس بالسهل، لافتة الصحيفة إلى أن الفريق الملكي أصبح قريبًا من اللقب المحلي.