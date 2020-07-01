خطاب الكاف وراء تأجيل فترة الأجندة الدولية في سبتمبر

كشف مصدر باتحاد الكرة، عن سبب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بإلغاء فترة الأجندة الدولية، المقرر لها من 31 أغسطس وحتى 8 سبتمبر المقبل.
قال المصدر، إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، أرسل خطابًا رسميًا إلى الفيفا، يطلب فيه إلغاء فترة التوقف الدولي في سبتمبر، حتى يتسنىله إنهاء بطولاته القارية سواء دوري أبطال أفريقيا أو الكونفيدرالية.
تابع أن الكاف ليس الاتحاد القاري الوحيد الذي طلب إلغاء التوقف الدولي في سبتمبر، وإنما حدث ذلك من الاتحاد الآسيوي والكونكاكاف أيضًا.
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