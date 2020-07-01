رياضة | بعد اكتساح جنوى.. موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد اكتساح جنوى.. موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن نادي يوفنتوس من تحقيق الفوز على نظيره جنوى، مساء أمس الثلاثاء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

أحرز أهداف يوفنتوس كل من باولو ديبالا وكريستيانو رونالدو ودوجلاس كوستا، بينما أحرز هدف جنوى الوحيد اللاعب أندريا بينامونتي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد يوفنتوس إلى النقطة 72، يحتل بها صدارة الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد جنوى عند النقطة 26، في المركز السابع عشر.

Advertisements

موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي

ومن المقرر أن يواجه يوفنتوس نظيره تورينو، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي الممتاز.

وسوف تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة، السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والربع بتوقيت الإمارات.