رياضة | موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الخميس 2/7/2020

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الخميس 2/7/2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي مساء الغد الخميس 2 يوليو، فريقي مانشستر سيتي وليفربول، ضمن مواجهات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام على ملعب الإتحاد.

وسيحاول ليفربول المتصدر، إثبات أحقيته بالحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل رسمي، بالفوز على ملاحقه مانشستر سيتي.

بينما يأمل مانشستر سيتي في إفساد احتفال ليفربول باللقب، وإلحاق الخسارة الثانية هذا الموسم للمتصدر.

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يحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 86 نقطة من 31 مباراة، بواقع 28 فوزاً وتعادلين وهزيمة واحدة.

بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 63 نقطة من 31 مباراة، بواقع 20 فوز و3 تعادلات و8 خسائر.

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة والربع مساءاً بتوقيت دبي، العاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والربع بتوقيت جرينتش.

تُنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة بي إن سبورتس HD1.