رياضة | في ظروف استثنائية.. انطلاق موسم فورمولا1

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر في ظروف استثنائية.. انطلاق موسم فورمولا1 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق فعاليات الموسم الحالي لبطولة العالم الجائزة الكبرى لسباقات سيارات فورمولا1، بعد نحو أربعة أشهر من الموعد الأصلي الذي كان مقرراً لانطلاق هذا الموسم، والذي تأجل بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا.

تقام فعاليات البطولة هذا الموسم وسط إجراءات وقاية صارمة، طبقاً لبروتوكول السلامة والصحة الذي سيطبق في جميع السباقات للحد من تفشي وباء كورونا.

وحتى الآن يتضمن جدول البطولة ثمانية سباقات، كما ستكون أجواء السباقات مختلفة للغاية على جميع المشاركين في البطولة عما كانت في الماضي.

وتنطلق فعاليات الموسم أخيراً بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة وباء كورونا، ولكن الموسم سينطلق هذه المرة بعيداً عن المضمار الذي كان مقرراً لاستضافة السباق الأول، حيث تنطلق فعاليات البطولة بسباقين متتاليين على مضمار "شبيلبرغ" النمساوي.

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ويتضمن الجدول المعدل للبطولة الآن ثمانية سباقات في أوروبا، وتقام جميعها دون حضور الجماهير، ووسط إجراءات صارمة طبقاً لبرتوكول صحي مكثف.

ويحظر على المشجعين في الوقت الحالي حضور سباقات البطولة، ويتم السماح لنحو ثلاثة آلاف موظف فقط بالدخول إلى المضمار والمنشآت المحيطة به، ولهذا تم تقليص عدد أعضاء ومعاوني كل من الفرق العشرة المشاركة بالبطولة، كما تم تقليص عدد المسؤولين ومراقبي السباقات المسموح لهم بالحضور، وكذلك بعض وسائل الإعلام.

وأصبح الدخول إلى المضمار نفسه مقيداً بشدة، ولن تكون هناك مقرات للسيارات أو مناطق لكبار الشخصيات، كما ستعمل الفرق وفقاً لقواعد النظافة والسلامة الصارمة في أماكنها الخاصة، أو يكون لديها أقل قدر ممكن من الاختلاط بالفرق الأخرى، ويلتزم الفنيون بارتداء أقنعة الوجه.

برنامج المنافسة نفسه لن يتغير، مع إقامة التجارب الحرة الجمعة، والتجارب الحرة النهائية والتجبة الرسمية السبت، والسباقات الرسمية الأحد.

ويسعى المسؤولون عن بطولة فورمولا1 إلى إقامة 15 سباقاً على الأقل، وهو الأمر المطلوب لتلبية اشتراطات العقود، والحصول على معظم عائدات البث التلفزيوني ومقابل عقود الرعاية.