رياضة | أرملة شهيد الشرطة .. لولا الرئيس السيسي ما احتفلنا هنا في City Club

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أرملة شهيد الشرطة .. لولا الرئيس السيسي ما احتفلنا هنا في City Club والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت السيدة نجلاء أرملة شهيد الشرطة المصرية عامر عبد المقصود جزيل شكرها إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مجهوداته الكبيرة وتضحياته العظيمة، لإنقاذ مصر من جماعة الإخوان الإرهابية، مشددة على أن الرئيس نجح في إنقاذ ثورة ٢٥ يناير بعد أن انحرفت عن مسارها التي كانت تسير فيه.

وشددت على أنه لولا الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما كان الشعب المصري يستطيع التجمع في هذا المكان الجميل ليمارس حياته في مناسبة مثل اليوم، فلقد كانت ٣٠ يونيو ثورة مجيدة سيتوارثها الأجيال، ويشيد بعظمتها كل من يجني ثمارها في الحاضر والمستقبل.

وأعربت زوجة الشهيد عن سعادتها الكبيرة بهذه اللافتة الطيبة من مجموعة أندية City Club، موجهة الشكر إلى إدارة النادي التي حرصت على تكريم رموز شهداء الجيش والشرطة، وتجميع زوجات الشهداء وأسرهم، معربة عن سعادتها بالالتقاء مع صديقاتها من زوجات الشهداء، وهذا يعكس استعداد كل مصري للتضحية بروحه لتحيا مصر، وتقدير الشعب المصري بمؤسساته مثل سيتي كلوب لتضحيات هؤلاء الأبطال.