شكرا لقرائتكم الشناوي يتمسك بارتداء شارة قيادة الأهلي في الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمسك محمد الشناوى نجم حراسة النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني بارتداء شارة قيادة فريقه في الموسم الجديد الأهلي، لكونه أقدم لاعبي الفريق بداية من الموسم المقبل، بعد تأكد رحيل الثلاثي حسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي نهاية الموسم الجاري، وأكد محمد الشناوي للمقربين أنه ليس لديه أي نيه للتنازل عن شارة القيادة خلال الفترة المقبلة خاصة وأن العرف داخل الأهلي أن حمل شارة القيادة يكون بالأقدمية، مشدداً أن الدور جاء عليه لقيادة الفريق الأحمر لمنصات التتويج محلياً وقارياً.

وتناثرت انباء عن رغبة محمد الشناوى في منح شارة قيادة الأهلي لوليد سليمان تقديراً لتاريخه وهو الأمر الذي نفته جميع الأطراف في النادي خاصة وأنه لا يحق للحارس الدولي من الأساس الأقدام على تلك الخطوة ولكنه يملك حق رفض حملها وبالتالي تتجه لثاني كباتن الفريق أيمن أشرف.

في الوقت الذي أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي إن جميع عينات مسحة كورونا الثانية التي أجراها لاعبو الفريق الأول للكرة بالنادي والجهاز الفني والإداري والطبي أمس جاءت سلبية، موضحًا أنه تم التواصل مع الشركة الطبية التي قامت بإجراء المسحة الطبية الثانية، أمس الأحد، للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، وجاءت نتيجتها سلبية مائة بالمائة.

وكان الأهلي قد أجرى مسحة طبية أولى قبل استئناف التدريبات، ثم أجرى مسحة طبية ثانية أمس الأحد، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، وجاءت نتيجة المسحتين سلبية تماما، ويحرص النادي الأهلي على اتباع الإرشادات الطبية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة، قبل وأثناء التدريبات اليومية داخل النادي استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.