محمد صلاح يتحدث عن سبب انضمامه لليفربول وطموحه مع «الريدز».. وخلافه مع ماني.. وأبوتريكة

تحدث نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي عن تتويجه بلقب "البريميرليح"، وحقيقة خلافه مع السنغالي ساديو ماني، كما اختار أفضل لاعب بين صفوف الريدز خلال المسابقة الأقوى بالعالم.

وقال صلاح، في مقابلة مع برنامج "Allo beIN" عبر قناة "بي إن سبورتس"، إن تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي "كان شعوراً لا يُوصف بعد فوزه بالبريمرليج مع ليفربول بعد 30 عاماً"، مؤكداً أنه إنجاز كبير للجميع هنا.

وأضاف نجم "الريدز": "وضعت هدفًا في رأسي بالعودة إلى الدوري الإنجليزي، وقلت ذلك بعد انضمامي إلى ليفربول، ونجحت في الفوز بدوري الأبطال والدوري الإنجليزي وتُوجت كهداف لبريميرليج وأفضل لاعب".

وتابع: "عندما كنت في تشيلسي واجهت ليفربول في آنفيلد وأحببت الأجواء هناك، وقلت وقتها أنني أتمنى اللعب أمام ذلك الجمهور، ولم أتردد لحظة في القدوم للنادي، أعشق أجواء آنفيلد وأتمنى البقاء هنا لأطول فترة ممكنة".

وأشار إلى أن أول سؤال كان يدور في ذهنه كان عن ساديو ماني لأنه يلعب في نفس مركزه، مضيفاً: "المدرب يورجن كلوب قال لي إنه سيلعب على الجانب الآخر كجناح أيسر، وبالفعل لعبنا معنا باستمرار".

الخلاف مع ماني

وتحدث صلاح عن خلافه مع ساديو ماني بعد واقعة عدم التمرير له، حيث قال: "الأمر لم يأخذ وقتا، لا أرى أنه خلاف بل (نرفزة ملعب) من ناحيته، لكننا لعبنا بعد ذلك وصنع كل منا هدفا للآخر".

الأفضل في ليفربول

كما تحدث صلاح عن اللاعب الأفضل في ليفربول الإنجليزي، حيث قال: "سيكون من الصعب عليّ الاختيار، إذا سألت عشرة من زملائي تسعة منهم سيختارون أليسون وفان دايك وأنا وترينت وساديو وهندرسون".

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وأضاف: "سيكون من السهل عليّ الاختيار إذا كان من خارج الفريق، لكني أرى هندرسون كان الأفضل لأنه القائد وبعد الانتقادات التي طالته، الكل يحبه ويساعد الجميع على التأقلم ويحمس اللاعبين".

طموح

وتحدث الفرعون المصري عن طموحاته مع ليفربول، حيث قال: "نستطيع مواصلة الإنجازات التي حققناها هذا الموسم، نعم سيكون الفوز ببطولات أخرى في المواسم المقبلة أمرا صعبا لكنه ليس مستحيلة، وبإمكاننا أن نحافظ على هذا المستوى بشكل كبير".

وأضاف صلاح: "لا يزال أمامي مشوار طويل، وطموحي يتجدد باستمرار وما أتحفز له سيكون أفضل من الذي حققته طوال الفترة الماضية".

أبوتريكة

وأكد صلاح أنه كان يحاول الاستفادة من اللاعبين الكبار وعلى رأسهم محمد أبو تريكة، أسطورة الأهلي ومنتخب مصر، عندما تم تصعيده إلى المنتخب الأول عام 2011.

وقال صلاح: "تربطني بمحمد أبو تريكة علاقة جيدة للغاية وأحاول الحفاظ عليها، فهو يتواصل معي دائما".

وأضاف: "علاقتي بأبو تريكة بدأت منذ تصعيدي إلى المنتخب الأول، زاملته لمدة سنتين أو ثلاثة، وكنت أحرص دائما كلاعب ناشئ وقتها على محاولة الاستفادة منه مع اللاعبين الكبار مثل حسام غالي وعماد متعب ووائل جمعة ومحمد زيدان، خاصةً بعدما نجحوا في الفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا ثلاث مرات متتالية".

وتابع نجم ليفربول: "أنا من نوعية الأشخاص الذين يوجهون الأسئلة دائما حتى لو كانت كثيرة أو مملة للبعض، لكن أبو تريكة كان يرد دائما على أسئلتي ويرحب بأنني أريد أن أتعلم".