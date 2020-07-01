شكرا لقرائتكم اجتماع خاص للجهاز الفني للزمالك لبحث الاستعدادات لمباراة الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل من المنتظر ان يعقد اليوم الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اجتماعا هاما مع لاعبي الفريق عبر الفيديو للحديث عن مباراة الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا والمقرر لها منتصف سبتمبر المقبل في الكاميرون وفقا لقرارات الاتحاد الافريقي التي صدرت أمس، وسيقوم كارتيرون بالحديث مع لاعبيه عن فريق الرجاء والفترة المقبلة لشحن معنويات اللاعبين وتهيئتهم النفسية علي عودة النشاط والتدريبات.

فيما يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور اجتماعا مهما في الثانية عشرة ظهر اليوم لمناقشة العديد من الملفات الهامة التي تخص فريق الكرة وإدارة النادي والقضايا التي تحاصر الزمالك في المحكمة الرياضية الدولية، اجتماع اليوم مؤجل من الأحد الماضي، فيما سيعقد مجلس إدارة النادي اجتماعا مهما مع رموز النادي واللاعبين القدامى وأصحاب الجروبات الزملكاوية في الساعة الرابعة عصر بعد غد الجمعة المقبل بصالة حسن حلمي بمقر النادي من أجل توضيح بعض الأمور الخاصة بالنادي، وتقرر ان يكون الدخول للنادي عبر بوابة النشاط الرياضي، مع توجيه الإرشادات لكل المدعوين بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية الطبية وارتداء كمامة الوجة.

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من ناحية اخري قرر مسئولو الزمالك، إسناد قضية التونسى حمدى النقاز إلى المحامى الإيطالى تشيفالى، وذلك من أجل تقديم طعن في القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية خلال الفترة الجارية، بعدما قامت إدارة الزمالك بمراجعة كل أوراق القضايا الخارجية والأوراق المرسلة إلى المحامين، بعد إصدار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قرارًا بتغريم الزمالك مليونًا و300 ألف دولار لصالح التونسى حمدى النقاز لاعب الفريق الأبيض الذى فسخ عقده من طرف واحد، فى القضية التى حرصت إدارة الزمالك على إيقاف حكم الدرجة الأولى بها بالطعن عليه فى الاتحاد الدولى بعد تلقى الحيثيات المختلفة الخاصة بالحكم فى تلك القضية، والتى يحرص مرتضى منصور رئيس النادى على متابعتها بصورة دورية.

فيما حرص أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، على مراجعة كل أوراق القضايا المختلفة المعلقة للنادى فى الفيفا مع الجهاز الإدارى للفريق والمحامى، وعلى رأس تلك القضايا التى تم مراجعة كل أوراقها، قضية كهربا حيث يتولى القضية بالزمالك المحامى الإيطالى سلفاتورى تشيفالى الذى تم إسناد له قضية النقاز للطعن على حكم الفيفا فى المحكمة الرياضية.