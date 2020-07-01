اخبار الرياضه

الزمالك يقرر الاحتفال بلقب نادي القرن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

  

ذكرت وسائل إعلامية أن نادي الزمالك حدد موعداً للاحتفال بلقب "نادي القرن".  

وأفادت صحيفة "الوفد" بأن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، حدد موعد احتفال القلعة البيضاء بلقب نادي القرن.

Advertisements

وقالت الصحيفة إن الزمالك قرر تحديد يوم التاسع من شهر يوليو الجاري موعداً للاحتفال بلقب نادي القرن الإفريقي، وذلك في الاجتماع الذي سيعقد اليوم الأربعاء بمقر النادي.

يشار إلى أن نادي الزمالك كان قد شكّل لجنة في الفترة الماضية، لمناقشة أحقيته في لقب نادي القرن الإفريقي، وفي حالة ثبوت ذلك سيتقدم الزمالك بقضية للمطالبة بحقهم.

وكان النادي الأهلي قد حصل على لقب نادي القرن الإفريقي منذ حوالي 20 عاماً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يقرر الاحتفال بلقب نادي القرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا