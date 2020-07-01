الزمالك يقرر الاحتفال بلقب نادي القرن

ذكرت وسائل إعلامية أن نادي الزمالك حدد موعداً للاحتفال بلقب "نادي القرن".

وأفادت صحيفة "الوفد" بأن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، حدد موعد احتفال القلعة البيضاء بلقب نادي القرن.

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وقالت الصحيفة إن الزمالك قرر تحديد يوم التاسع من شهر يوليو الجاري موعداً للاحتفال بلقب نادي القرن الإفريقي، وذلك في الاجتماع الذي سيعقد اليوم الأربعاء بمقر النادي.

يشار إلى أن نادي الزمالك كان قد شكّل لجنة في الفترة الماضية، لمناقشة أحقيته في لقب نادي القرن الإفريقي، وفي حالة ثبوت ذلك سيتقدم الزمالك بقضية للمطالبة بحقهم.

وكان النادي الأهلي قد حصل على لقب نادي القرن الإفريقي منذ حوالي 20 عاماً.