اجتماع البدري مع اللجنة الخماسية

قام المدير الفني للمنتخب الوطني الأول حسام البدري بالتأكيد على أنه سيجتمع مرة أخرى مع اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة وكان يرأس ذلك طوال الأيام الآتية الأستاذ عمرو الجنايني من أجل يتم بحث ما تم صدوره من قرارات خاصة بالمكتب التنفيذي للكاف وذلك في الاجتماع الذي أنشأ يوم الثلاثاء.

وقام البدري بالإشارة في تصريحات خاصة به أنه سيتم التأكيد على جميع مسئولي اتحاد الكرة أنه من الضروري أن يتم ربط جميع المسابقات المحلية بجميع الأجندة الدولية للمنتخب بما يشمل الحصول على جميع الاستحقاقات الكافية وذلك من فترات مناسبة متعلقة بمباريات المنتخب سواء كان ذلك على صعيد التصفيات المؤهلة لكأس العالم أو كأس الأمم الأفريقية.