شكرا لقرائتكم خبر عن غالبية القراء يستبعدون التزام صالح جمعة بعد موافقة فايلر على عودته للتدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام " الخليج 365" باستطلاع آراء قرائه حول : التزام صالح جمعة بعد موافقة فايلر على عودة اللاعب للتدريبات فى سؤال بعنوان: هل تتوقع التزام صالح جمعة بعد موافقة فايلر على عودة اللاعب للتدريبات؟

وجاءت النتيجة كالتالى : غالبية القراء بنسبة 56 % من المشاركين فى الاستطلاع أجابوا بلا مستبعدين التزام صالح جمعة بعد موافقة فايلر على عودته للتدريبات

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فى حين أجاب 44 % من المشاركين فى الاستطلاع بنعم متوقعين التزام اللاعب.

شارك صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى تدريبات الفريق الجماعية صباح الثلاثاءالماضى والتى انطلقت على ملعب التتش بالجزيرة، وخاض صالح جمعة برنامجا تأهيليا مكثفا خلال الفترة الماضية فى الجيم قبل العودة للمشاركة فى تدريبات الفريق الجماعية، وكان الجهاز الفنى قد قرر خوض المران ابتداء من اليوم على مجموعة واحدة بدلاً من نظام المجموعتين الذي تدرب عليه الفريق طوال الأيام الماضية منذ عودة التدريبات صباح الأربعاء الماضى.

وانطلق المران فى الثامنة والنصف صباحا على ملعب التتش بالجزيرة، ويحرص الجهاز الفنى على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية فى التدريبات من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين.

وأعلن الأهلى عودة صالح جمعة للتدريبات الجماعية بعد أن خاض برنامجًا تأهيليًا مكثفًا خلال الفترة الماضية في الجيم، وعقد ديفيد سيزا المدرب العام جلسة مغلقة مع صالح جمعة صباح أمس الاثنين في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ابلغه فيها أنه توسط له لدى فايلر للسماح له بالموافقة على خوضه التدريبات الجماعية بعد ما لاحظه منه من التزام كبير وإصرار قوي على العودة من جديد لحسابات الجهاز الفني.



