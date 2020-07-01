شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..الإسماعيلي يُجرى مسحة كورونا الأولى استعداداً لعودة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى فى التاسعة صباح اليوم الاربعاء ، فريق الإسماعيلى وجهازه الفنى والإدارى مسحة كورونا الاولى استعداداً لاستئناف مباريات الدوري بعد توقف طويل دام أربعة أشهر كاملة ، وحدد اتحاد الكرة صباح اليوم موعدا لإجراء مسحة كورونا الأولي للدراويش بعد مخاطبة النادى للجبلاية لتحديد موعد المسحة بعد إنهاء اعتراضاته علي استئناف بطولة الدوري العام .

ويتواصل مسئولو الإسماعيلى مع سفارات لاعبيه الأجانب لمعرفة موعد عودة رحلات الطيران داخلها حتى يتمكن اللاعبون من العودة للإسماعيلية، وغادر خماسى الدراويش الأجنبى، التونسى فخر الدين بن يوسف، العراقى همام طارق، الأوغندى باتريك كادو، النامبيبى شيلونجو والغينى بيكيتى سيلفا إلى بلادهم فى أعقاب تجميد النشاط الكروى فى مارس الماضى.

Advertisements

وغاب ممثلو أندية الإسماعيلى ووادى دجلة عن اجتماع اللجنة الخماسية بمقر الجبلاية مع مدربى فرق الدورى الممتاز، من أجل بحث سبل عودة المسابقة المحلية والتعليمات الفنية المطلوبة فى ظل الإجراءات المشددة لمنع تفشى فيروس كورونا.

ويعد تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.