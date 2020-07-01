اتحاد الكرة يدرس تقسيم ضغط المباريات في الدوري

تدرس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، تقسيم الضغط في مباريات الدوري، مراعاة لاحتياج اللاعبين لبعض الوقت حتى يستطيعوا استعادة كامل الجاهزية الفنية والبدنية.

واقترح حسام الزناتي على مسئولي اتحاد الكرة إمكانية تقسيم الضغط، بمعنى

أن يتم تحديد مجموعة فرق تلعب مباريات مضغوطة كل 3 أيام، مقابل مجموعة أخرى تلعب مباراة كل 4 أو 5 أيام، ثم يتم تبديل الضغط بحيث تبدأ الفرق التي لعبت في مساحات زمنية أكبر في لعب لقاءات مضغوطة وتبدأ اللجنة في منح بعض الوقت للفرق التي لعبت مباريات كل 3 أيام.

كان حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، طلبا مراعاة عدم جاهزية اللاعبين وعدم ضغط مباريات الدوري منذ بدايته.