اتحاد الكرة يخاطب الزمالك لتحديد موعد إجراء مسحة كورونا

أرسل اتحاد الكرة خطابًا رسميًا إلى نادي الزمالك، يطلب فيه تحديد موعد إجراء الفريق مسحة كورونا، حتى يتمكن من خوض التدريبات استعدادًا لاستكمال بطولة الدوري.
وخضعت جميع فرق الدوري لمسحات كورونا باستثناء الإسماعيلي والذي تحدد اليوم الأربعاء لإجراء المسحة الأولى، وفريق الزمالك الذي يرفض استكمال بطولة الدوري.
وأظهرت نتائج المسحات عدد منالإصابات بفرق طنطا وأسوان وطلائع الجيش وحرس الحدود وإنبي والمقاولون والاتحاد السكندري.
وقرر اتحاد الكرة إجراء مسحات كورونا للاعبي الدوري قبل المباريات أثناء استئناف البطولة من أجل الاطمئنان على الحالة الصحية للاعبين بشكل مستمر.
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