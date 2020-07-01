رياضة | ذا أثليتك: كلوب لم يكن يريد ضم محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ذا أثليتك: كلوب لم يكن يريد ضم محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم مفاجأة من العيار الثقيل حيث ذكرت أن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي كان أم يكن يريد ضم نجم الفريق الحالي محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017.

وقالت صحيفة ذا أثليتك الإنجليزية:" كلوب لم يكن يريد محمد صلاح فى ليفربول لولا تدخل المدير الرياضي لنادي ليفربول ومنع يورجن كلوب من التعاقد مع جناح بوروسيا دورتموند الحالي وبايرن ليفركوزن السابق جوليان براندت".

وأضافت الصحيفة:"كلوب كان يريد الحصول على براندت بدلًا من محمد صلاح ولكن نجح إدواردز في إقناع كلوب في العدول عن قراره رغم تحفظات الألماني على الجناح المصري الذي كان يلعب فى صفوف نادي روما الإيطالي".

يذكر أن محمد صلاح قد انضم لصفوف نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادما من صفوف نادي روما الإيطالي بمبلغ قدره 35 مليون جنيه إسترليني.