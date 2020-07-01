رياضة | كيف ستكون تشكيلة إنتر ميلان بعد التعاقد مع أشرف حكيمي؟

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر كيف ستكون تشكيلة إنتر ميلان بعد التعاقد مع أشرف حكيمي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتاز اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن نادي ريال مدريد الإسباني و بوروسيا دورتموند الألماني السابق الكشف الطبي لنادي إنتر ميلان الإيطالي وأصبح قريبا من الانتقال لصفوف النادي الإيطالي هذا الصيف حيث يتبقي فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة.

وكان حكيمي قد انتهت إعارته من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني الي نادي دورتموند الألماني هذا الموسم حيث نجح التألق بالملاعب الألمانية وجذب له أنظار كبار الأندية الأوربية.

ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي تشكيلة نادي إنتر ميلان بعد التعاقد مع المغربي أشرف حكيمي:

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حراسة المرمي: سمير هاندانوفيتش

خط الدفاع: دييجو جودين، ستيفان دي فريج، اشلي يونج، اليساندرو باستوني، أشرف حكيمي

خط الوسط: أنطونيو كاندريفا، نيكولي باريلا، بورخا فاليرو

خط الهجوم: كريستان اريكسن، روميلو لوكاكو