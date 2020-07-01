رياضة | تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد يعمل على تجديد عقد نجم تقائد الفريق الإسباني سيرجيو راموس في الفترة المقبلة ولكن يبدو أن الطرفين لم يتوصلا حتى الآن إلى أي اتفاق نهائي وذلك لأسباب مختلفة.

وأفاد برنامج الشيرنجيتو الإسباني بأن مسئولي ريال مدريد يفضلون تجديد تعاقده مع لاعبيه الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا لمدة موسم واحد فقط بينما يرغب سيرجيو راموس في الحصول على عقدٍ لمدة موسمين مع زيادة راتبه السنوي.

وأوضح البرنامج الإسباني أن ريال مدريد إذا عرض على راموس التجديد لمدة موسم واحد فإنهم سيُقدمون للنجم الإسباني راتبًا سنويًا يبلغ 18 مليون يورو.

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وأكد البرنامج الإسباني أنه في حالة تقديم عقد جديد لراموس حتى 2023 فإن نجم الدفاع الإسباني سيستمر في الحصول على راتبه الحالي (12 مليون يورو).

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن راموس يرغب في

التجديد لمدة موسمين مع الحصول على راتب سنوي يبلغ قدره 15 مليون يورو ليتساوى مع ثنائي الفريق البلجيكي إيدين هازارد والويلزي جاريث بيل.

وكشف البرنامج الإسباني أن وكيل راموس كان قد أكد أن موكله يرغب في الاعتزال في ريال مدريد مشيرًا إلى أنه يحلم باللعب في ملعب سانتياجو برنابيو الجديد والذي ستنتهي الأشغال فيه بحلول 2022.