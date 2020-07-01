رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي عقب فوز مانشستر يونايتد على برايتون

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي عقب فوز مانشستر يونايتد على برايتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزاً سهلاً أمام مضيفه برايتون بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي شهده ملعب "أميركان إكسبريس" في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم ماسون جرينوود لليونايتد في الدقيقة 16، وأتبعه برونو فيرنانديز بالهدف الثاني في الدقيقة 29، قبل أن يختتم اللاعب نفسه سجل الأهداف في الدقيقة 50.

بهذا الفوز، رفع اليونايتد رصيده للنقطة 52 في المركز الخامس، وظل برايتون في المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة.

وتقام اليوم الأربعاء 4 مباريات، حيث يستضيف أرسنال نظيره نوريتش سيتي، ويواجه بورنموث ضيفه نيوكاسل يونايتد، ويحل ليستر سيتي ضيفاً على إيفرتون، ثم تُختتم مباريات الغد بلقاء بين وست هام يونايتد وضيفه تشيلسي.

ويصبح ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل لقاءات الغد على النحو التالي.

1- ليفربول 86 نقطة.

2- مانشستر سيتي 63 نقطة.

3- ليستر سيتي 55 نقطة.

4- تشيلسي 54 نقطة.

5- مانشستر يونايتد 52 نقطة.

6- وولفرهانبتون واندررز 52 نقطة.

7- توتنهام 45 نقطة.

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8- بيرنلي 45 نقطة.

9- شيفيلد يونايتد 44 نقطة.

10- أرسنال 43 نقطة.

11- كريستال بالاس 42 نقطة.

12- إيفرتون 41 نقطة.

13- ساوثهامبتون 40 نقطة.

14- نيوكاسل يونايتد 39 نقطة.

15- برايتون 33 نقطة.

16- واتفورد 28 نقطة.

17- وست هام يونايتد 27 نقطة.

18- بورنموث 27 نقطة.

19- أستون فيلا 27 نقطة.

20- نوريتش سيتي 21 نقطة.