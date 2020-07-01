رياضة | موعد مباراة برشلونة المقبلة بعد التعادل مع أتليتكو مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة المقبلة بعد التعادل مع أتليتكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق برشلونة مع أتليتكو مدريد بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني :-

ويحتل البارسا المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 70 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن فريق ريال مدريد متصدر جدول الترتيب، ويأتي فريق أتليتكو مدريد في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.

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موعد مباراة برشلونة المقبلة :-

وسوف يلتقي فريق برشلونة مع نظيره فريق فياريال يوم الأحد القادم 5 يوليو على ملعب الأخير في إطار منافسات الجولة الـ34 من الليجا.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد فياريال :-

وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة تلك المباراة بين فريق برشلونة وفريق فياريال عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD، حيث تعد تلك الفتاة هى المخصصة لنقل جميع مباريات الليجا.