شكرا لقرائتكم لاعبو الإسماعيلي يخضعون اليوم لإجراء مرحة كورونا الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجرى فى التاسعة صباح اليوم الاربعاء ، فريق الاسماعيلى وجهازه الفنى والادارى مسحة كورونا الاولى استعداداً لإستئناف مباريات الدوري بعد توقف طويل دام أربعة شهور كاملة ، وحدد اتحاد الكرة صباح اليوم موعدا لإجراء مسحة كورونا الأولي للدراويش بعد مخاطبة النادى للجبلاية لتحديد موعد المسحة بعد إنهاء اعتراضاته علي استئناف بطولة الدوري العام .

ويتواصل مسئولو الإسماعيلى مع سفارات لاعبيه الأجانب لمعرفة موعد عودة رحلات الطيران داخلها حتى يتمكن اللاعبون من العودة للإسماعيلية، وغادر خماسى الإسماعيلى الأجنبى، التونسى فخر الدين بن يوسف، العراقى همام طارق، الأوغندى باتريك كادو، النامبيبى شيلونجو والغينى بيكيتى سيلفا إلى بلادهم فى أعقاب تجميد النشاط الكروى فى مارس الماضى.

وغاب ممثلو أندية الإسماعيلى ووادى دجلة عن اجتماع اللجنة الخماسية بمقر الجبلاية مع مدربى فرق الدورى الممتاز، من أجل بحث سبل عودة المسابقة المحلية والتعليمات الفنية المطلوبة فى ظل الإجراءات المشددة لمنع تفشى فيروس كورونا.

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ويعد تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.