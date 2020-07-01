بطولة إسبانيا: أوديغارد يعاني إصابة في ركبته قد تبعده حتى نهاية الموسم

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مدريد: يعاني النروجي مارتن أوديغارد لاعب الوسط الهجومي في ريال سوسييداد الاسباني من اصابة في ركبته اليمنى، بحسب ما أعلن ناديه الثلاثاء في بيان.

قال سابع ترتيب الدوري الذي خسر مبارياته الاربع الاخيرة "يعاني مارتن أوديغارد من اعتلال أوتار الرضفة في ركبته اليمنى. ذهب الى برشلونة الثلاثاء لتقييم خيارات العلاج المختلفة عن التقنيات المستخدمة حتى الآن".

ولم يوضح النادي الباسكي فترة غياب اللاعب الشاب البالغ 21 عاما، لكن بحسب الصحافة المحلية، قد يبتعد النروجي حتى نهاية الموسم المقررة في 19 تموز/يوليو في اسبانيا.

ويقدم أوديغارد (22 مباراة دولية)، المعار من ريال مدريد متصدر الدوري، موسما جيدا في ملعب "سان سيباستيان" مسجلا 4 أهداف و5 تمريرات حاسمة في 27 مباراة من الدوري.

وكان اوديغارد احد اكتشافات الموسم في الليغا، وقد سرت تكهنات كثيرة حول عودته الى ملعب "سانتياغو برنابيو" أو تمديد فترة مغامرته مع سوسييداد.