الدولي المغربي أشرف حكيمي إلى إنتر ميلان الإيطالي

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الرباط: نشر الدولي المغربي أشرف حكيمي (22 سنة)، الثلاثاء، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رسالة ودع من خلالها جمهور وإدارة فريق بروسيا دورتموند، بعد موسمين ناجحين قضاهما داخل الفريق الألماني، قادما من ريال مدريد الإسباني على سبيل الإعارة.

وقال الدولي المغربي في رسالته إن تجربته داخل بروسيا دورتموند منحته سعادة كبيرة، مؤكدا أن ما عاشه بالمدينة والنادي أكد صواب اختياره بالانتقال إليه في صفقة إعارة قادما من العملاق الإسباني.

من جهته، وجه الفريق الألماني شكره للاعب المغربي، عبر تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بــ"فيسبوك"، قال فيها: "شكرا لك على هذه الفترة الرائعة، أشرف! حظا سعيدا في طريقك إلى المستقبل".

وأكدت تقارير عديدة توقيع حكيمي، الثلاثاء، عقد انتقال لفريق إنتر ميلان الإيطالي، يمتد إلى غاية 2025.

وذكرت ذات التقارير أن قيمة الصفقة ناهزت 40 مليون يورو، مع راتب سنوي للاعب يناهز خمسة ملايين يورو، دون الحديث عن الحوافز والمتغيرات.

يشار إلى أن حكيمي، الذي ولد في مدريد، في 4 نوفمبر 1988، تكون داخل أكاديمية ريال مدريد، وصار، في 2017، أول مغربي يلعب لفريق ريال مدريد الإسباني في إحدى مبارياته الرسمية.