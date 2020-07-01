شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يجتمع اليوم لمناقشة العديد من الملفات الهامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور اجتماعا مهما في الثانية عشرة ظهر اليوم لمناقشة العديد من الملفات الهامة التي تخص فريق الكرة وإدارة النادي والقضايا التي تحاصر الزمالك في المحكمة الرياضية الدولية، اجتماع اليوم مؤجل من الأحد الماضي، فيما سيعقد مجلس إدارة النادي اجتماعا مهما مع رموز النادي واللاعبين القدامى وأصحاب الجروبات الزملكاوية في الساعة الرابعة عصر بعد غد الجمعة المقبل بصالة حسن حلمي بمقر النادي من أجل توضيح بعض الأمور الخاصة بالنادي، وتقرر ان يكون الدخول للنادي عبر بوابة النشاط الرياضي، مع توجيه الإرشادات لكل المدعوين بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية الطبية وارتداء كمامة الوجة.

من ناحية اخري قرر مسئولو الزمالك، إسناد قضية التونسى حمدى النقاز إلى المحامى الإيطالى تشيفالى، وذلك من أجل تقديم طعن في القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية خلال الفترة الجارية، بعدما قامت إدارة الزمالك بمراجعة كل أوراق القضايا الخارجية والأوراق المرسلة إلى المحامين، بعد إصدار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قرارًا بتغريم الزمالك مليونًا و300 ألف دولار لصالح التونسى حمدى النقاز لاعب الفريق الأبيض الذى فسخ عقده من طرف واحد، فى القضية التى حرصت إدارة الزمالك على إيقاف حكم الدرجة الأولى بها بالطعن عليه فى الاتحاد الدولى بعد تلقى الحيثيات المختلفة الخاصة بالحكم فى تلك القضية، والتى يحرص مرتضى منصور رئيس النادى على متابعتها بصورة دورية.

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فيما حرص أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، على مراجعة كل أوراق القضايا المختلفة المعلقة للنادى فى الفيفا مع الجهاز الإدارى للفريق والمحامى، وعلى رأس تلك القضايا التى تم مراجعة كل أوراقها، قضية كهربا حيث يتولى القضية بالزمالك المحامى الإيطالى سلفاتورى تشيفالى الذى تم إسناد له قضية النقاز للطعن على حكم الفيفا فى المحكمة الرياضية.