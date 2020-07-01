اخبار الرياضه

محمد صلاح يكشف سبب سرعة موافقته على الانضمام إلى ليفربول

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشف محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي الإنجليزي، عن السبب الذي جعله يوافق سريعا على الموافقة على عرض نادي ليفربول من خلال الانضمام إليه في عام 2017 ، قادما من نادي روما الإيطالي، مؤكدًا أن جمهور الريدز كان وراء ذلك.

 

وقال محمد صلاح فى تصريحات تليفزيونية": "أثناء وجودي في نادي قبل مرحلة

الدوري الايطالي، لعبت مع البلوز ضد ليفربول في ملعب أنفيلد، وحبيت الأجواء وقررت ساعتها أني ألعب للجمهور ده".

 

وأضاف: "لهذا السبب أول ما جائتني الفرصة للانضمام إلى ليفربول لم أتردد ثانية".

 

Advertisements

وأصبح محمد صلاح أول لاعب مصري في التاريخ يتوج بمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز، بعدما

توج مع ليفربول هذا الموسم باللقب، محققًا رابع ألقابه مع الريدز.

 

ونجح ليفربول فى التتويج بلقب ، للمرة التاسعة عشر فى تاريخه، بعد خسارة منافسه المباشر فريق مانشستر سيتي، مساء الخميس الماضى أمام مضيفه فريق تشيلسي، بنتيجة 2 – 1.

 

وكان ليفربول، قد حقق فوزا كبيرا الأربعاء الماضى، على فريق كريستال بالاس، بنتيجة 4 – 0، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي، وسجل محمد صلاح، الهدف الثانى للريدز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح يكشف سبب سرعة موافقته على الانضمام إلى ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا