محمد صلاح يكشف سبب سرعة موافقته على الانضمام إلى ليفربول

كشف محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، عن السبب الذي جعله يوافق سريعا على الموافقة على عرض نادي ليفربول من خلال الانضمام إليه في عام 2017 ، قادما من نادي روما الإيطالي، مؤكدًا أن جمهور الريدز كان وراء ذلك.
وقال محمد صلاح فى تصريحات تليفزيونية": "أثناء وجودي في نادي تشيلسي قبل مرحلةالدوري الايطالي، لعبت مع البلوز ضد ليفربول في ملعب أنفيلد، وحبيت الأجواء وقررت ساعتها أني ألعب للجمهور ده".
وأضاف: "لهذا السبب أول ما جائتني الفرصة للانضمام إلى ليفربول لم أتردد ثانية".
وأصبح محمد صلاح أول لاعب مصري في التاريخ يتوج بمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز، بعدماتوج مع ليفربول هذا الموسم باللقب، محققًا رابع ألقابه مع الريدز.
ونجح ليفربول فى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، للمرة التاسعة عشر فى تاريخه، بعد خسارة منافسه المباشر فريق مانشستر سيتي، مساء الخميس الماضى أمام مضيفه فريق تشيلسي، بنتيجة 2 – 1.
وكان ليفربول، قد حقق فوزا كبيرا الأربعاء الماضى، على فريق كريستال بالاس، بنتيجة 4 – 0، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي، وسجل محمد صلاح، الهدف الثانى للريدز.
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