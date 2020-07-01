رسميًا.. انتقال مدحت شلبي إلى أون تايم سبورت، وشوبير يرحل!

أكدت إدارة قناة أون تايم سبورت المصرية عودة الاعلامي المخضرم “مدحت شلبي” للظهور من جديد، بعد فترة غياب ليست بالقصيرة عن الشاشة الصغيرة، بسبب خلافات في تعاقده مع قناة القاهرة والناس في الأشهر القليلة الماضية.

ومن المنتظر تقديم مدحت شلبي لبرنامجه الشهير “يا مساء الأنوار” الذي قدمه لعدة قنوات منذ عام 2008 مع نفس فريق العمل الحالي، وهذه المرة عبر قناة أون تايم سبورت 2.

ويعد برنامج مساء الأنوار الأقدم والأشهر بين جميع البرامج الرياضية المختصة في كرة القدم المصرية عبر تاريخ الاعلام الرياضي.

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في الوقت نفسه، يحضر أسطورة الأهلي وحارس مرمى مصر في مونديال 1990 “أحمد شوبير” للرحيل عن قناة أون تايم سبورت هذا الصيف للانتقال إلى قناة الأهلي قبل 20 يومًا من استئناف النشاط الرياضي في مصر مر جديد.

ونشبت بين أحمد شوبير ومدحت شلبي العديد من المشاكل خلال فترة تقديمهما لبرامج رياضية على قنوات مختلفة، ووصل الأمر إلى حد التراشق بالألفاظ غير الرياضية والايحاءات المثيرة للجدل.