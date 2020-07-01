رياضة | الزمالك يحصل علي توقيع رجب بكار للمرة الثالثة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 05:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يحصل علي توقيع رجب بكار للمرة الثالثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الإعلامى إبراهيم فايق، كواليس مفاوضات نادي الزمالك مع ثنائى فريق بيراميدز رجب بكار، ونبيل عماد دونجا لضمهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

Advertisements

وكشف اليوم خلال برنامجه "ملعب 9090" الذى يقدمه على الراديو 9090، " أن الزمالك حصل توقيع دونجا، و بكار، لكن القرار النهائى فى يد صاحب عقود اللاعبين وهو نادى الأهرام، وبذالك هذه التوقيعات ليس لها أي قيمة طالما عقد اللاعب بالكامل في يد نادي آخر".

وأكد فايق:" أن قام رجب بكار بالتوقيع لنادي الزمالك 3 مرات من قبل ذالك، ولكن من المستحيل أن يعلن اللاعب ذلك ولابد أن ينفى هذا الأمر.

وأضاف أن نادي بيراميدز يرفض الصفقات التبادلية للاعبين الفريق، وفي حال رحيل أى نجم من نجوم الفريق يكون عن طريق البيع المباشر فقط.