رياضة | سببان جعلا فايلر يعيد صالح جمعة لتدريبات الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 05:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر سببان جعلا فايلر يعيد صالح جمعة لتدريبات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعاد رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صالح جمعة إلى التدريبات الجماعية، بعد غيابه لفترة طويلة.

وتواجد صالح جمعة صانع ألعاب الأحمر، في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صباح أمس الثلاثاء، والتي أقيمت على مجموعة واحدة بدلاً من نظام المجموعتين.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن هذه العودة لم تكن لمجرد الاستفادة من خدماته، وانما لتسويقه بعدما انخفضت قيمته خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك حسب تصريحات لمصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات صحفية، والذي أكد أن هذا القرار يحمل في طياته العديد من التوقعات.

Advertisements

قد يكون أعاده بعدما رأى منه الالتزام، في المران خلال الفترة الأخيرة، وطلبه فرصة أخرى للعودة لمستواه واستعادة بريقه، أو أنه اشركه لغرض تسويقه من أجل بيعه.

وكان فايلر قد طالب إدارة الأهلي بضرورة رحيل صالح جمعة عن النادي خاصة في ظل عدم حاجته لخدماته، وهو ما قلل من سعره وجعلجعل الأندية تبخس قيمة وسعر اللاعب.

ونوه المصدر إلى أن إدارة الأهلي ربما تسعى إلى مشاركته في التدريبات الجماعية، ومن بعدها منحه جزءًا من المباريات ليستعيد مستواه مرة أخرى ومن ثم يرتفع سعره قبل بيعه.

وشدد المصدر على أن اللاعب خرج من حسابات فايلر طوال فترة تواجده في الأهلي بإصرار كبير من المدرب على ذلك، ومن ثم من الصعب منحه الفرصة للمشاركة في المباريات المقبلة، خاصة في بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يخوض المراحل النهائية فيها.