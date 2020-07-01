شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح: سألت كلوب قبل انضمامي لـ«ليفربول» ماني يلعب في مركزي.. فأين سألعب؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ولاعب منتخب مصر، عن تفاصيل الاجتماع الذي دار بينه وبين مدربه يورجن كلوب المدير الفني للريدز قبل انضمامه للفريق.

وقال، في تصريحات الأربعاء، لقناة «بي إن سبورتس»: «تحدثت مع كلوب قبل انضمامي للنادي وشرحلي خطته المستقبلية للنادي وأول شيء سألته أن ساديو ماني يلعب في مركزي فأين سألعب؟».

وتابع: «أجابني كلوب إنه سيبدل مركز ماني لنلعب سويا ولذلك تحمست بالانضمام للفريق تحت قيادته».

وعن الخلاف بينه وبين ماني شدد صلاح: «ليس خلافا مجرد نرفزة ملعب وانتهى وفي المباراة التالية صنعنا أهدافا لبعضنا البعض».