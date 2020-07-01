ملف الثلاثاء.. "مشروع فايلر".. سقوط برشلونة.. وتأجيل كأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث الثلاثاء 30 يونيو.
بركات يكشف موقف المنتخب من استدعاء محمد النني
صلاح يختار أفضل لاعب في ليفربول.. ويتحدث عن خلافه مع ماني
فيديو: خلاف على الهواء بين مجدي عبد الغني ورضا عبد العال بخصوص صالح جمعة
يوفنتوس يسقط جنوى بثلاثية في الدوري الإيطالي
بالفيديو.. ضربة جزاء مثيرة للجدل لأتلتيكو أمام برشلونة
ليستر يواصل مشواره في "بريميرليج" رغم تفاقم أزمة كورونا بالمدينة
طبية اتحاد الكرة: 17 ناديًا اقتربوا من إنهاء المسحات قبل عودة الدوري
وزير الرياضة: اتحاد الكرة يتحمل المسحات الطبية للأندية
مدير المنتخب يعلق على قرار تأجيل أمم أفريقيا بالكاميرون
شطة معلقا على قرارات "كاف": من لا يلتزم سيكون خاسر.. والأهلي والزمالك الأكثر تضرراً
مانشستر يونايتد يكتسح برايتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي
على طريقة بانينكا.. ميسي يسجل هدفه الـ700 (فيديو)
تقارير: بايرن ميونيخ يتفق مع سيتي بشأن ضم ساني
مايوركا يقسو على سلتا فيجو بخماسية ويجدد آماله في البقاء بالدوري الإسباني
"السقوط مستمر".. أتلتيكو مدريد يعرقل برشلونة لصالح الريال بتعادل مثير في الليجا
لاتسيو يعبر تورينو ويضيق الخناق على يوفنتوس في صدارة الدوري الإيطالي
قراءة في قرارات الأهلي.. مشروع فايلر ورؤية جديدة لقطاع الناشئين
وردة يُعلن عبر الخليج 365 تمديد تعاقده مع باوك حتى 2021
خالد بيبو مديرا لقطاع الناشئين.. ومنصب جديد لشطة ومبروك في الأهلي
الأهلي يعلن رحيل مدرب اليد.. وتكليف بتشكيل الأجهزة للموسم الجديد
محمد صلاح يكشف بداية علاقته بأبو تريكة.. والأسئلة "المملة"
ياسر إبراهيم: لم نبدأ من الصفر.. وجاهزون لأفريقيا
كاف يعلن إلغاء حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2020
"الكونفيدرالية في المغرب".. الكاف يؤجل حسم البلد المنظم لنهائيات أبطال أفريقيا
رسميًا.. تأجيل بطولة أمم أفريقيا 2021.. وإنهاء دوري الأبطال في سبتمبر
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